Я слежу за тобой (сериал, 2025) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Женщина проводит страстную ночь с незнакомцем, но вскоре выясняет, что за ними наблюдали скрытые камеры. Откровенный триллер «Я слежу за тобой» — сериал о доверии, изменах и шантаже.



Лина работает парамедиком и готовится к свадьбе с любимым женихом Кейном. Но однажды на вечеринке она встречает брутального Дэна и, поддавшись порыву страсти, решает с ним переспать, предварительно сняв квартиру в приложении. Вскоре Лине начинают приходить сообщения с угрозами, и она понимает, что у кого-то есть видеозапись содеянного. Опасаясь за свою репутацию и отношения с Кейном, она пытается вычислить злоумышленника и выяснить, что ему нужно.



