Я слежу за тобой
Актёры и съёмочная группа сериала «Я слежу за тобой»

Актёры и съёмочная группа сериала «Я слежу за тобой»

Режиссёры

Сиан Дейвис

Sian Davies
Режиссёр
Питер Сэлмон

Peter Salmon
Режиссёр

Актёры

Аиша Ди

Aisha Dee
АктрисаLina
Джош Хелман

Josh Helman
АктёрDan
Чай Хансен

Chai Hansen
АктёрCain
Лора Гордон

Laura Gordon
АктрисаClare
Люк Кук

Luke Cook
АктёрAxel
Фиона Чои

Fiona Choi
АктрисаRose
Зара Майклс

Zara Michales
АктрисаHarriet
Бенжамин Ванг

Benjamin Wang
АктёрNate

Сценаристы

Алексей Мизин

Alexei Mizin
Сценарист
Райан ван Дайк

Ryan van Dijk
Сценарист

Продюсеры

Джейсон Стефенс

Jason Stephens
Продюсер
Хелен Боуден

Helen Bowden
Продюсер
Алексей Мизин

Alexei Mizin
Продюсер
Райан ван Дайк

Ryan van Dijk
Продюсер

Монтажёры

Катрина Баркер

Katrina Barker
Монтажёр
Адриан Ростиролла

Adrian Rostirolla
Монтажёр

Операторы

Шелли Фартинг-Дейв

Shelley Farthing-Dawe
Оператор
Эмма Пейн

Emma Paine
Оператор

Композиторы

Аманда Браун

Amanda Brown
Композитор