Я слежу за тобой (сериал, 2025) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
О сериале
Женщина проводит страстную ночь с незнакомцем, но вскоре выясняет, что за ними наблюдали скрытые камеры. Откровенный триллер «Я слежу за тобой» — сериал о доверии, изменах и шантаже.
Лина работает парамедиком и готовится к свадьбе с любимым женихом Кейном. Но однажды на вечеринке она встречает брутального Дэна и, поддавшись порыву страсти, решает с ним переспать, предварительно сняв квартиру в приложении. Вскоре Лине начинают приходить сообщения с угрозами, и она понимает, что у кого-то есть видеозапись содеянного. Опасаясь за свою репутацию и отношения с Кейном, она пытается вычислить злоумышленника и выяснить, что ему нужно.
Разгадайте тайну наблюдателя — смотрите сериал «Я слежу за тобой» в подписке Amediateka на Wink.
Рейтинг
- СДРежиссёр
Сиан
Дейвис
- ПСРежиссёр
Питер
Сэлмон
- АДАктриса
Аиша
Ди
- Актёр
Джош
Хелман
- ЧХАктёр
Чай
Хансен
- ЛГАктриса
Лора
Гордон
- ЛКАктёр
Люк
Кук
- ФЧАктриса
Фиона
Чои
- ЗМАктриса
Зара
Майклс
- БВАктёр
Бенжамин
Ванг
- АМСценарист
Алексей
Мизин
- РвСценарист
Райан
ван Дайк
- ДСПродюсер
Джейсон
Стефенс
- ХБПродюсер
Хелен
Боуден
- АМПродюсер
Алексей
Мизин
- РвПродюсер
Райан
ван Дайк
- КБМонтажёр
Катрина
Баркер
- АРМонтажёр
Адриан
Ростиролла
- ШФОператор
Шелли
Фартинг-Дейв
- ЭПОператор
Эмма
Пейн
- АБКомпозитор
Аманда
Браун