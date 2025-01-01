Я слежу за тобой (сериал, 2025) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Я слежу за тобой. Сезон 1. Серия 3
Я слежу за тобой
1-й сезон
3-я серия

8.12025, Watching You
Драма, Триллер18+
Женщина проводит страстную ночь с незнакомцем, но вскоре выясняет, что за ними наблюдали скрытые камеры. Откровенный триллер «Я слежу за тобой» — сериал о доверии, изменах и шантаже.

Лина работает парамедиком и готовится к свадьбе с любимым женихом Кейном. Но однажды на вечеринке она встречает брутального Дэна и, поддавшись порыву страсти, решает с ним переспать, предварительно сняв квартиру в приложении. Вскоре Лине начинают приходить сообщения с угрозами, и она понимает, что у кого-то есть видеозапись содеянного. Опасаясь за свою репутацию и отношения с Кейном, она пытается вычислить злоумышленника и выяснить, что ему нужно.

