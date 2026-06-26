WinkСериалыЯ себя знаю!1-й сезон5-я серия
2020, Я себя знаю!. Сезон 1. Серия 5
ТВ-шоу18+
Серия в подписке «PREMIER»
Я себя знаю! (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+43 мин
Я себя знаю!
Сезон 1 Серия 1
- 18+43 мин
Я себя знаю!
Сезон 1 Серия 2
- 18+32 мин
Я себя знаю!
Сезон 1 Серия 3
- 18+60 мин
Я себя знаю!
Сезон 1 Серия 4
- 18+55 мин
Я себя знаю!
Сезон 1 Серия 5
- 18+57 мин
Я себя знаю!
Сезон 1 Серия 6
- 18+55 мин
Я себя знаю!
Сезон 1 Серия 7
- 18+48 мин
Я себя знаю!
Сезон 1 Серия 8
- 18+50 мин
Я себя знаю!
Сезон 1 Серия 9
- 18+43 мин
Я себя знаю!
Сезон 1 Серия 10
- 18+86 мин
Я себя знаю!
Сезон 1 Серия 11
- 18+84 мин
Я себя знаю!
Сезон 1 Серия 12
О сериале
Псевдоинтеллектуальная псевдовикторина, в которой Азамат Мусагалиев попытается задать звездам такие вопросы, на которые они не смогут ответить. Зачем? Чтобы за каждый неправильный ответ услышать «отвратительный» факт из биографии звезды! Для чего? Чтобы еще раз убедиться в том, что в реальной жизни звезды сталкиваются с такими же проблемами, как и мы.
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