Я себя знаю!. Сезон 1. Серия 5
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Я себя знаю!
1-й сезон
5-я серия
2020, Я себя знаю!. Сезон 1. Серия 5
ТВ-шоу18+
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Я себя знаю! (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Псевдоинтеллектуальная псевдовикторина, в которой Азамат Мусагалиев попытается задать звездам такие вопросы, на которые они не смогут ответить. Зачем? Чтобы за каждый неправильный ответ услышать «отвратительный» факт из биографии звезды! Для чего? Чтобы еще раз убедиться в том, что в реальной жизни звезды сталкиваются с такими же проблемами, как и мы.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
54 мин / 00:54

Рейтинг

7.1 КиноПоиск