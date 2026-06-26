Псевдоинтеллектуальная псевдовикторина, в которой Азамат Мусагалиев попытается задать звездам такие вопросы, на которые они не смогут ответить. Зачем? Чтобы за каждый неправильный ответ услышать «отвратительный» факт из биографии звезды! Для чего? Чтобы еще раз убедиться в том, что в реальной жизни звезды сталкиваются с такими же проблемами, как и мы.

