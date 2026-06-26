Я себя знаю!
Wink
Сериалы
Я себя знаю!
2020, Я себя знаю! 1 сезон
ТВ-шоу18+
Серия в подписке «PREMIER»

Я себя знаю! (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Псевдоинтеллектуальная псевдовикторина, в которой Азамат Мусагалиев попытается задать звездам такие вопросы, на которые они не смогут ответить. Зачем? Чтобы за каждый неправильный ответ услышать «отвратительный» факт из биографии звезды! Для чего? Чтобы еще раз убедиться в том, что в реальной жизни звезды сталкиваются с такими же проблемами, как и мы.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу

Рейтинг

7.1 КиноПоиск