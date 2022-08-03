Комедийная дорама о бизнесмене, который влюбляется в девушку, притворяющуюся роботом. Ким Мингю — успешный молодой человек, у которого есть все, о чем можно мечтать. Правда, жизнь ему портит редкий недуг — любое человеческое прикосновение вызывает у него сильную аллергическую реакцию, которая может оказаться смертельной. Потому он все еще одинок. Чо Чиа — умная, но небогатая девушка, чей бывший парень Хон Пэккюн создал робота Ачи 3 по ее образу и подобию. Перед деловой встречей с Мингю у Ачи 3 возникают неполадки, и Пеккюн уговаривает Чиа притвориться роботом.

