WinkСериалыЯ не робот1-й сезон15-я серия
9.42017, Roboti aniya
Мелодрама, Комедия16+
Я не робот (сериал, 2017) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+63 мин
Я не робот
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+63 мин
Я не робот
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+61 мин
Я не робот
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+62 мин
Я не робот
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+59 мин
Я не робот
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+60 мин
Я не робот
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+57 мин
Я не робот
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+59 мин
Я не робот
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+63 мин
Я не робот
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+62 мин
Я не робот
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+63 мин
Я не робот
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+64 мин
Я не робот
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+65 мин
Я не робот
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+65 мин
Я не робот
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+65 мин
Я не робот
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+60 мин
Я не робот
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
О сериале
Комедийная дорама о бизнесмене, который влюбляется в девушку, притворяющуюся роботом. Ким Мингю — успешный молодой человек, у которого есть все, о чем можно мечтать. Правда, жизнь ему портит редкий недуг — любое человеческое прикосновение вызывает у него сильную аллергическую реакцию, которая может оказаться смертельной. Потому он все еще одинок. Чо Чиа — умная, но небогатая девушка, чей бывший парень Хон Пэккюн создал робота Ачи 3 по ее образу и подобию. Перед деловой встречей с Мингю у Ачи 3 возникают неполадки, и Пеккюн уговаривает Чиа притвориться роботом.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Фантастика, Мелодрама
КачествоFull HD
Время64 мин / 01:04
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
8.0 IMDb