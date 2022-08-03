Я не робот. Серия 10
Wink
Сериалы
Я не робот
1-й сезон
10-я серия
9.42017, Roboti aniya
Мелодрама, Комедия16+

Я не робот (сериал, 2017) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Комедийная дорама о бизнесмене, который влюбляется в девушку, притворяющуюся роботом. Ким Мингю — успешный молодой человек, у которого есть все, о чем можно мечтать. Правда, жизнь ему портит редкий недуг — любое человеческое прикосновение вызывает у него сильную аллергическую реакцию, которая может оказаться смертельной. Потому он все еще одинок. Чо Чиа — умная, но небогатая девушка, чей бывший парень Хон Пэккюн создал робота Ачи 3 по ее образу и подобию. Перед деловой встречей с Мингю у Ачи 3 возникают неполадки, и Пеккюн уговаривает Чиа притвориться роботом.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Фантастика, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
61 мин / 01:01

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.0 IMDb