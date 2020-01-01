Выскочка (2019). Сезон 2. Серия 2
Wink
Сериалы
Выскочка (2019)
2-й сезон
2-я серия
7.42020, Shrill
Драмы, Комедии18+
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Выскочка (2019) (сериал, 2020) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

Сюжет

Жизнеутверждающая комедия о принятии себя. «Выскочка» — история журналистки Энни, чьи параметры не вписываются в навязанные обществом стандарты. Устав от постоянного социального давления, она объявляет войну комплексам. Ее откровенные статьи о себе и своем теле находят живой отклик у аудитории, постепенно девушка становится популярной. Шоураннером сериала выступила Эйди Брайант («Любовь — болезнь»), которая также сыграла главную роль, а в списке режиссеров можно найти Кэрри Брайнштейн («Утопия») и Наташу Лионн («Матрешка»).

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Информация

Страна
США
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Выскочка (2019)»