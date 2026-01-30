Выбираю нас. Сезон 1. Серия 1
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9.42025, Выбираю нас. Сезон 1. Серия 1
Мелодрама18+
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Выбираю нас (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Дочь успешного бизнесмена Маша проживает свою лучшую жизнь: любящий отец, хорошее образование, долгожданная встреча со сводной сестрой и красавец жених, — о чем еще можно мечтать? Но жизнь меняется в один миг — отец погибает, за его наследство начинается жестокая борьба. Семейные разборки, ссоры, предательство — вот то, что приходит на смену благополучию и идиллии. Теперь каждый стремится урвать для себя самый большой кусок от огромного наследства.

После обнародования завещания выясняется, что все состояние Олега переходит его жене Ларисе. Жизнь Маши превращается в хаос: жених бросает ее ради богатой мачехи, и она впервые сталкивается с нуждой и предательством. В поисках опоры Маша неожиданно сближается со своей сестрой, но их путь к примирению оказывается непростым.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
53 мин / 00:53

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Актёры и съёмочная группа сериала «Выбираю нас»