Вставай-ка! (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

Сюжет

Вставай-ка и двигайся вместе с нами! Инструкторы DuckTV и маленькие волшебные спортивные друзья покажут малышу основные упражнения, которые будут поддерживать его в форме, в здоровом и активн�ом состоянии. Родителям зарядка тоже не помешает! ;)



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