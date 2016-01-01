Вставай-ка! (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Вставай-ка и двигайся вместе с нами! Инструкторы DuckTV и маленькие волшебные спортивные друзья покажут малышу основные упражнения, которые будут поддерживать его в форме, в здоровом и активном состоянии. Родителям зарядка тоже не помешает! ;)



Сериал Потянись два раза! 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.