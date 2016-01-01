WinkДетямВставай-ка!1-й сезонЛови мяч!
7.02016, Get Up!
Мультсериалы6+
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Вставай-ка! (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
Сюжет
Вставай-ка и двигайся вместе с нами! Инструкторы DuckTV и маленькие волшебные спортивные друзья покажут малышу основные упражнения, которые будут поддерживать его в форме, в здоровом и активном состоянии. Родителям зарядка тоже не помешает! ;)
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