Лови мяч!
Wink
Детям
Вставай-ка!
1-й сезон
Лови мяч!
7.02016, Get Up!
Мультсериалы6+

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Вставай-ка! (мультсериал, 2016) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Вставай-ка и двигайся вместе с нами! Инструкторы DuckTV и маленькие волшебные спортивные друзья покажут малышу основные упражнения, которые будут поддерживать его в форме, в здоровом и активном состоянии. Родителям зарядка тоже не помешает! ;)

Сериал Лови мяч! 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

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