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Вставай-ка!
1-й сезон

Вставай-ка! (мультсериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн

7.22016, Get Up! 9 серий
Мультсериалы6+
Серия в подписке «Wink Дети»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Вставай-ка и двигайся вместе с нами! Инструкторы DuckTV и маленькие волшебные спортивные друзья покажут малышу основные упражнения, которые будут поддерживать его в форме, в здоровом и активном состоянии. Родителям зарядка тоже не помешает! ;)

Сериал Вставай-ка! Сезон 1 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

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