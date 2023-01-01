WinkДетямВставай-ка!1-й сезон
Вставай-ка! (мультсериал, 2016) сезон 1 смотреть онлайн
7.22016, Get Up! 9 серий
Мультсериалы6+
Серия в подписке «Wink Дети»
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Сюжет
Вставай-ка и двигайся вместе с нами! Инструкторы DuckTV и маленькие волшебные спортивные друзья покажут малышу основные упражнения, которые будут поддерживать его в форме, в здоровом и активн�ом состоянии. Родителям зарядка тоже не помешает! ;)
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