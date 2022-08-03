Вскрытие покажет. Сезон 1. Серия 30
Wink
Сериалы
Вскрытие покажет
1-й сезон
30-я серия

Вскрытие покажет (сериал, 2019) сезон 1 серия 30 смотреть онлайн

2019, Вскрытие покажет. Сезон 1. Серия 30
Детектив, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Сериал рассказывает о трудовых буднях «Городского бюро судебно-медицинской экспертизы». Специалисты организации расследуют различные происшествия, в результате которых погибают люди, ― от аварий до убийств. Какой отпечаток накладывает эта трудная работа на частную жизнь главных героев?

Страна
Украина
Жанр
Криминал, Детектив
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Вскрытие покажет»