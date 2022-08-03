Вскрытие покажет (сериал, 2019) сезон 1 серия 18 смотреть онлайн

Сериал рассказывает о трудовых буднях «Городского бюро судебно-медицинской экспертизы». Специалисты организации расследуют различные происшествия, в результате которых погибают люди, ― от аварий до убийств. Какой отпечаток накладывает эта трудная работа на частную жизнь главных героев?

