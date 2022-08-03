WinkСериалыВскрытие покажет1-й сезон11-я серия
Вскрытие покажет (сериал, 2019) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн
2019, Вскрытие покажет. Сезон 1. Серия 11
Детектив, Криминал18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Сериал рассказывает о трудовых буднях «Городского бюро судебно-медицинской экспертизы». Специалисты организации расследуют различные происшествия, в результате которых погибают люди, ― от аварий до убийств. Какой отпечаток накладывает эта трудная работа на частную жизнь главных героев?
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.5 IMDb
