Всепожирающий Кунь: Возвращение мастера. Сезон 1. Серия 8
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Сериалы
Всепожирающий Кунь: Возвращение мастера
1-й сезон
8-я серия
8.92025, Kun tun tian xia: Zhang men gui lai
Мультсериалы, Фэнтези18+
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Всепожирающий Кунь: Возвращение мастера (мультсериал, 2025) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Талантливый укротитель духовных питомцев Фань Линсяо на соревнованиях по повышению ранга в секте высшего уровня стал жертвой заговора и был поглощен собственным духовным кунем. Очнувшись, он обнаруживает, что переродился в тело юноши по имени Лю Фэнман, находящегося в тюрьме семьи Бай. Его родная секта, Линсяо Гэ, оказалась на грани уничтожения. Чтобы раскрыть тайну предательства куня и восстановить честь своей секты, Фань Линсяо вместе с несколькими оставшимися духовными питомцами, а также Гу Лином, Чэн Си и Юэ Тун, отправляется в новое захватывающее приключение.

Страна
Китай
Жанр
Комедия, Боевик, Фэнтези, Мультсериалы
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

7.4 IMDb