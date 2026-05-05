Талантливый укротитель духовных питомцев Фань Линсяо на соревнованиях по повышению ранга в секте высшего уровня стал жертвой заговора и был поглощен собственным духовным кунем. Очнувшись, он обнаруживает, что переродился в тело юноши по имени Лю Фэнман, находящегося в тюрьме семьи Бай. Его родная секта, Линсяо Гэ, оказалась на грани уничтожения. Чтобы раскрыть тайну предательства куня и восстановить честь своей секты, Фань Линсяо вместе с несколькими оставшимися духовными питомцами, а также Гу Лином, Чэн Си и Юэ Тун, отправляется в новое захватывающее приключение.

