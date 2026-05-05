2025, Kun tun tian xia: Zhang men gui lai
Мультсериалы, Фэнтези18+
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Всепожирающий Кунь: Возвращение мастера (мультсериал, 2025) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+35 мин
Всепожирающий Кунь: Возвращение мастера
Сезон 1 Серия 1
- 18+24 мин
Всепожирающий Кунь: Возвращение мастера
Сезон 1 Серия 2
- 18+23 мин
Всепожирающий Кунь: Возвращение мастера
Сезон 1 Серия 3
- 18+23 мин
Всепожирающий Кунь: Возвращение мастера
Сезон 1 Серия 4
- 18+22 мин
Всепожирающий Кунь: Возвращение мастера
Сезон 1 Серия 5
- 18+20 мин
Всепожирающий Кунь: Возвращение мастера
Сезон 1 Серия 6
- 18+21 мин
Всепожирающий Кунь: Возвращение мастера
Сезон 1 Серия 7
- 18+22 мин
Всепожирающий Кунь: Возвращение мастера
Сезон 1 Серия 8
- 18+21 мин
Всепожирающий Кунь: Возвращение мастера
Сезон 1 Серия 9
- 18+22 мин
Всепожирающий Кунь: Возвращение мастера
Сезон 1 Серия 10
- 18+20 мин
Всепожирающий Кунь: Возвращение мастера
Сезон 1 Серия 11
- 18+32 мин
Всепожирающий Кунь: Возвращение мастера
Сезон 1 Серия 12
О сериале
Талантливый укротитель духовных питомцев Фань Линсяо на соревнованиях по повышению ранга в секте высшего уровня стал жертвой заговора и был поглощен собственным духовным кунем. Очнувшись, он обнаруживает, что переродился в тело юноши по имени Лю Фэнман, находящегося в тюрьме семьи Бай. Его родная секта, Линсяо Гэ, оказалась на грани уничтожения. Чтобы раскрыть тайну предательства куня и восстановить честь своей секты, Фань Линсяо вместе с несколькими оставшимися духовными питомцами, а также Гу Лином, Чэн Си и Юэ Тун, отправляется в новое захватывающее приключение.
СтранаКитай
ЖанрКомедия, Боевик, Фэнтези, Мультсериалы
Время23 мин / 00:23
Рейтинг
7.4 IMDb