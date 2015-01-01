Все равно ты будешь мой (сериал, 2015) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
2015, Все равно ты будешь мой. Серия 4
Мелодрама18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
В центре сюжета — любовный треугольник: заключив с друзьями пари, представитель «золотой молодежи» Никита соблазняет студентку-отличницу Алену. После долгих ухаживаний он добивается внимания девушки, которая верит в искренность его чувств.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
- АТРежиссёр
Александр
Тименко
- ВХАктриса
Валерия
Ходос
- АПАктёр
Александр
Попов
- ДМАктёр
Даниил
Мирешкин
- ВОАктёр
Виталий
Овчаров
- ВМАктёр
Владимир
Миненко
- ЕСАктриса
Елена
Стефанская
- Актёр
Станислав
Боклан
- АМАктриса
Алла
Мартынюк
- МААктёр
Михаил
Аугуст
- ЯГАктриса
Яна
Глущенко
- ЯССценарист
Ярослава
Сегал
- АТПродюсер
Александр
Ткаченко
- ВЛПродюсер
Виктория
Лезина
- ВАПродюсер
Владимир
Андриюк
- ВЛХудожник
Владимир
Лысак
- СРХудожница
София
Русинович
- ВСОператор
Владимир
Савицкий
- РККомпозитор
Руслан
Квинта