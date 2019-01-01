Вперед, Кальмар! (сериал, 2019) сезон 1 серия 21 смотреть онлайн бесплатно

История любви студентки-отличницы и целеустремленного киберспортсмена, мечтающего вернуть былую славу. Романтический сериал «Вперед, Кальмар!» — дорама из Китая о двух противоположностях, которые учатся принимать и понимать друг друга.



Однажды вечером известный киберспортсмен Хань Шанъянь заглядывает в интернет-кафе. Его команда только что проиграла важное соревнование, и ему просто необходимо выпустить пар. За заведением приглядывает Тун Нянь, гениальная студентка-магистр, специализирующаяся на кибербезопасности. Тун Нянь набрала множество подписчиков в соцсетях, благодаря каверам на популярные песни, однако на этот раз ее уверенность в себе дала сбой. Хотя девушке с первого взгляда понравился Шанъянь, рядом с ним она будто бы потеряла дар речи. Очень быстро становится понятно, что молодого человека не слишком интересует романтика, ведь он сосредоточен на победе. Надеясь все-таки сблизиться с ним, Тун Нянь с головой погружается в проблемы его киберспортивной команды.



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