Вперед, Кальмар!. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Вперед, Кальмар!
1-й сезон
2-я серия
9.32019, Qin ai de, re ai de
Комедия, Мелодрама18+

Вперед, Кальмар! (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

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1-й сезон2-й сезон

О сериале

История любви студентки-отличницы и целеустремленного киберспортсмена, мечтающего вернуть былую славу. Романтический сериал «Вперед, Кальмар!» — дорама из Китая о двух противоположностях, которые учатся принимать и понимать друг друга.

Однажды вечером известный киберспортсмен Хань Шанъянь заглядывает в интернет-кафе. Его команда только что проиграла важное соревнование, и ему просто необходимо выпустить пар. За заведением приглядывает Тун Нянь, гениальная студентка-магистр, специализирующаяся на кибербезопасности. Тун Нянь набрала множество подписчиков в соцсетях, благодаря каверам на популярные песни, однако на этот раз ее уверенность в себе дала сбой. Хотя девушке с первого взгляда понравился Шанъянь, рядом с ним она будто бы потеряла дар речи. Очень быстро становится понятно, что молодого человека не слишком интересует романтика, ведь он сосредоточен на победе. Надеясь все-таки сблизиться с ним, Тун Нянь с головой погружается в проблемы его киберспортивной команды.

Удастся ли девушке растопить сердце красавчика, расскажет «Вперед, Кальмар!» — дорама, русская озвучка к которой доступна на нашем сервисе Wink.

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Страна
Китай
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.7 IMDb