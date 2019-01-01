Вперед, Кальмар! (сериал, 2019) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн бесплатно
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Вперед, Кальмар!
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Вперед, Кальмар!
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Вперед, Кальмар!
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
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Вперед, Кальмар!
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Вперед, Кальмар!
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Вперед, Кальмар!
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Вперед, Кальмар!
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Вперед, Кальмар!
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Вперед, Кальмар!
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
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Вперед, Кальмар!
Сезон 1 Серия 21Бесплатно
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Вперед, Кальмар!
Сезон 1 Серия 22Бесплатно
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Вперед, Кальмар!
Сезон 1 Серия 23Бесплатно
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Вперед, Кальмар!
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Вперед, Кальмар!
Сезон 1 Серия 25Бесплатно
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Вперед, Кальмар!
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Вперед, Кальмар!
Сезон 1 Серия 27Бесплатно
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Вперед, Кальмар!
Сезон 1 Серия 28Бесплатно
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Вперед, Кальмар!
Сезон 1 Серия 29Бесплатно
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Вперед, Кальмар!
Сезон 1 Серия 30Бесплатно
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Вперед, Кальмар!
Сезон 1 Серия 31Бесплатно
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Вперед, Кальмар!
Сезон 1 Серия 32Бесплатно
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Вперед, Кальмар!
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Вперед, Кальмар!
Сезон 1 Серия 34Бесплатно
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Сезон 1 Серия 35Бесплатно
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Вперед, Кальмар!
Сезон 1 Серия 36Бесплатно
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Вперед, Кальмар!
Сезон 1 Серия 37Бесплатно
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Вперед, Кальмар!
Сезон 1 Серия 38Бесплатно
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Вперед, Кальмар!
Сезон 1 Серия 39Бесплатно
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Вперед, Кальмар!
Сезон 1 Серия 40Бесплатно
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Вперед, Кальмар!
Сезон 1 Серия 41Бесплатно
О сериале
История любви студентки-отличницы и целеустремленного киберспортсмена, мечтающего вернуть былую славу. Романтический сериал «Вперед, Кальмар!» — дорама из Китая о двух противоположностях, которые учатся принимать и понимать друг друга.
Однажды вечером известный киберспортсмен Хань Шанъянь заглядывает в интернет-кафе. Его команда только что проиграла важное соревнование, и ему просто необходимо выпустить пар. За заведением приглядывает Тун Нянь, гениальная студентка-магистр, специализирующаяся на кибербезопасности. Тун Нянь набрала множество подписчиков в соцсетях, благодаря каверам на популярные песни, однако на этот раз ее уверенность в себе дала сбой. Хотя девушке с первого взгляда понравился Шанъянь, рядом с ним она будто бы потеряла дар речи. Очень быстро становится понятно, что молодого человека не слишком интересует романтика, ведь он сосредоточен на победе. Надеясь все-таки сблизиться с ним, Тун Нянь с головой погружается в проблемы его киберспортивной команды.
Удастся ли девушке растопить сердце красавчика, расскажет «Вперед, Кальмар!» — дорама, русская озвучка к которой доступна на нашем сервисе Wink.
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