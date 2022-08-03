Возвращенные. Серия 3
Wink
Сериалы
Возвращенные
1-й сезон
3-я серия
8.42015, The Returned
Ужасы, Драма18+

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Возвращенные (сериал, 2015) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

О сериале

Американский психологический сериал с элементами хоррора о мистическом воскрешении жителей маленького городка.
В провинциальном горном поселении случается несчастье — тридцать человек, ехавших на экскурсионном автобусе, срываются в пропасть. Их родственникам приходится объединиться, чтобы оказать друг другу моральную поддержку, однако спустя четыре года совсем не постаревшие покойники возвращаются домой живыми, не помня, что с ними произошло. Люди не знают, как вести себя с давно оплаканными умершими, ведь они строят жизнь, в которой погибшим близким больше нет места. Теперь «воскресшим» необходимо научиться налаживать отношения со своими близкими, а бедным родственникам — разгадывать тайну их чудесного спасения. Оставайтесь с Wink и включайте мистическую драму «Возвращенные» — сериал смотреть онлайн можно на нашем видеосервисе прямо сейчас!

Страна
США, Канада
Жанр
Ужасы, Драма, Фэнтези
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Возвращенные»