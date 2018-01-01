Возвращенные (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

Мистическая драма с Марком Пеллегрино, которая перевернет ваше представление о жизни и смерти. Не пропустите напряженный хоррор «Возвращенные» — сериал, 1 сезон, доступен в отличном качестве на Wink.



Первый сезон перенесет вас в маленький городок, где начинают происходить загадочные события: местные жители, которых считали умершими, вдруг возвращаются к жизни. Не понимая, что они уже много лет как мертвы, эти люди стремятся вернуться к своей прежней рутине и вызывают смешанные чувства у тех, кто остался жив. Воссоединение семей, загадки прошлого и непредсказуемые последствия — все это ждет вас в первом сезоне «Возвращенных».



Почувствуйте напряжение каждого момента и откройте для себя тайны, которые скрывает маленький городок в психологической драме «Возвращенные» — сериал смотреть (2015) онлайн в хорошем качестве можно уже сейчас на видеопортале Wink!

