Возвращенные (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Мистическая драма с Марком Пеллегрино, которая перевернет ваше представление о жизни и смерти. Не пропустите напряженный хоррор «Возвращенные» — сериал, 1 сезон, доступен в отличном качестве на Wink.
Первый сезон перенесет вас в маленький городок, где начинают происходить загадочные события: местные жители, которых считали умершими, вдруг возвращаются к жизни. Не понимая, что они уже много лет как мертвы, эти люди стремятся вернуться к своей прежней рутине и вызывают смешанные чувства у тех, кто остался жив. Воссоединение семей, загадки прошлого и непредсказуемые последствия — все это ждет вас в первом сезоне «Возвращенных».
Почувствуйте напряжение каждого момента и откройте для себя тайны, которые скрывает маленький городок в психологической драме «Возвращенные» — сериал смотреть (2015) онлайн в хорошем качестве можно уже сейчас на видеопортале Wink!
- Режиссёр
Дженнифер
Гетцингер
- ЧМРежиссёр
Чарльз
Мартин
- ДСРежиссёр
Деран
Сарафян
- СУРежиссёр
Стивен
Уильямс
- МПАктёр
Марк
Пеллегрино
- ТРАктриса
Тэнди
Райт
- ИЭАктриса
Индия
Энненга
- Актриса
Софи
Лоу
- Актриса
Сандрин
Холт
- Актриса
Мэри
Элизабет Уинстэд
- КААктёр
Кевин
Алехандро
- ДКАктёр
Дилан
Кингуэлл
- Актёр
Джереми
Систо
- МВАктёр
Мэт
Ваиро
- РКСценарист
Робен
Кампийо
- ЭКСценарист
Эммануэль
Каррер
- ФГСценарист
Фабрис
Гобер
- ТБПродюсер
Том
Бирс
- КБПродюсер
Каролин
Беньо
- КБПродюсер
Кори
Бёрд
- ДВХудожник
Джон
Виллетт
- СБМонтажёр
Сара
Бойд
- КНМонтажёр
Кристофер
Нельсон
- Монтажёр
Дэвид
Эйзенберг
- ДСОператор
Джон
С. Бартли
- ЧВОператор
Чекко
Варезе
- ЗККомпозитор
Зои
Китинг
- ДРКомпозитор
Джефф
Руссо