Война королевств. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Война королевств
1-й сезон
2-я серия
2022, Zhan qian nian
Мультсериалы, Фэнтези18+
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Война королевств (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Геймер Цзи Цин зарабатывает на жизнь, проводя стримы и обзоры видеоигр. Однажды ему предлагают протестировать новую историческую стратегию «Кость небес». Проведя трансляцию игры, юноша получает звонок с незнакомого номера. Неизвестный собеседник спрашивает про браслет-подарок — точную копию украшения главного персонажа. Неожиданно Цзи Цин переносится в альтернативную реальность — в самом центре войн Древнего Китая. Вскоре он понимает, что это не симуляция: вокруг настоящие люди, а сам он обрёл необычные способности — уникальные боевые навыки и дар регенерации.

Страна
Китай
Жанр
Боевик, Приключения, Фэнтези, Мультсериалы
Время
19 мин / 00:19

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