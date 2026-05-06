WinkСериалыВойна королевств1-й сезон12-я серия
8.92022, Zhan qian nian
Мультсериалы, Фэнтези18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Война королевств (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+23 мин
Война королевств
Сезон 1 Серия 1
- 18+20 мин
Война королевств
Сезон 1 Серия 2
- 18+19 мин
Война королевств
Сезон 1 Серия 3
- 18+20 мин
Война королевств
Сезон 1 Серия 4
- 18+18 мин
Война королевств
Сезон 1 Серия 5
- 18+20 мин
Война королевств
Сезон 1 Серия 6
- 18+21 мин
Война королевств
Сезон 1 Серия 7
- 18+22 мин
Война королевств
Сезон 1 Серия 8
- 18+19 мин
Война королевств
Сезон 1 Серия 9
- 18+20 мин
Война королевств
Сезон 1 Серия 10
- 18+19 мин
Война королевств
Сезон 1 Серия 11
- 18+20 мин
Война королевств
Сезон 1 Серия 12
- 18+20 мин
Война королевств
Сезон 1 Серия 13
- 18+17 мин
Война королевств
Сезон 1 Серия 14
- 18+18 мин
Война королевств
Сезон 1 Серия 15
- 18+23 мин
Война королевств
Сезон 1 Серия 16
О сериале
Геймер Цзи Цин зарабатывает на жизнь, проводя стримы и обзоры видеоигр. Однажды ему предлагают протестировать новую историческую стратегию «Кость небес». Проведя трансляцию игры, юноша получает звонок с незнакомого номера. Неизвестный собеседник спрашивает про браслет-подарок — точную копию украшения главного персонажа. Неожиданно Цзи Цин переносится в альтернативную реальность — в самом центре войн Древнего Китая. Вскоре он понимает, что это не симуляция: вокруг настоящие люди, а сам он обрёл необычные способности — уникальные боевые навыки и дар регенерации.