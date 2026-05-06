Геймер Цзи Цин зарабатывает на жизнь, проводя стримы и обзоры видеоигр. Однажды ему предлагают протестировать новую историческую стратегию «Кость небес». Проведя трансляцию игры, юноша получает звонок с незнакомого номера. Неизвестный собеседник спрашивает про браслет-подарок — точную копию украшения главного персонажа. Неожиданно Цзи Цин переносится в альтернативную реальность — в самом центре войн Древнего Китая. Вскоре он понимает, что это не симуляция: вокруг настоящие люди, а сам он обрёл необычные способности — уникальные боевые навыки и дар регенерации.

