Вовочка (сериал, 2000) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Вовочка - не герой анекдотов, Вовочка - реальный десятилетний мальчишка, непосредственный и неугомонный, выдумщик и озорник, который невольно доставляет взрослым массу хлопот. С приездом Вовочки в канун Новогодних праздников на дачу жизнь тихого подмосковного поселка взрывается в прямом и переносном смысле...

