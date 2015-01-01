Восточные жены. Сезон 1. Серия 9
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Восточные жены
1-й сезон
9-я серия

Восточные жены (сериал, 2015) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

7.92015, Восточные жены. Сезон 1. Серия 9
ТВ-шоу16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Документальный цикл о россиянках, которые состоят в браке с восточными мужчинами и живут за рубежом. У каждой героини своя уникальная история переезда в одну из стран Востока (Турция, ОАЭ и др.). Девушки откровенно расскажут о том, с чем им пришлось столкнуться на пути к семейному счастью.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
ТВ-шоу

Рейтинг

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