Восточные жены
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Восточные жены

Восточные жены (сериал, 2015) смотреть онлайн бесплатно

7.82015, Восточные жены 1 сезон
Документальные, ТВ-шоу16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Документальный цикл о россиянках, которые состоят в браке с восточными мужчинами и живут за рубежом. У каждой героини своя уникальная история переезда в одну из стран Востока (Турция, ОАЭ и др.). Девушки откровенно расскажут о том, с чем им пришлось столкнуться на пути к семейному счастью.

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