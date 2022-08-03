Восточные жены. Сезон 1. Серия 13
Wink
Сериалы
Восточные жены
1-й сезон
13-я серия

Восточные жены (сериал, 2015) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно

8.12015, Восточные жены. Сезон 1. Серия 13
ТВ-шоу16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Документальный цикл о россиянках, которые состоят в браке с восточными мужчинами и живут за рубежом. У каждой героини своя уникальная история переезда в одну из стран Востока (Турция, ОАЭ и др.). Девушки откровенно расскажут о том, с чем им пришлось столкнуться на пути к семейному счастью.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Качество
SD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.6 КиноПоиск