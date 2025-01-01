Воскрешение (сериал, 2025) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+46 мин
Воскрешение
Сезон 1 Серия 1
- 18+41 мин
Воскрешение
Сезон 1 Серия 2
- 18+41 мин
Воскрешение
Сезон 1 Серия 3
- 18+41 мин
Воскрешение
Сезон 1 Серия 4
- 18+41 мин
Воскрешение
Сезон 1 Серия 5
- 18+41 мин
Воскрешение
Сезон 1 Серия 6
- 18+41 мин
Воскрешение
Сезон 1 Серия 7
- 18+41 мин
Воскрешение
Сезон 1 Серия 8
- 18+41 мин
Воскрешение
Сезон 1 Серия 9
- 18+41 мин
Воскрешение
Сезон 1 Серия 10
О сериале
Офицер полиции расследует убийства в маленьком городе, где мертвые восстали из могил. Смотреть «Воскрешение» будет интересно поклонникам детективов с элементами мистики и триллера.
В один судьбоносный вечер жизнь в небольшом городке Уосо изменилась навсегда: умершие люди начали оживать. Они ничуть не изменились и не утратили воспоминания, но получили способность быстро заживлять раны и стали физически сильнее. Спустя 35 дней после инцидента ожившие постепенно вливаются в общество, но встречаются с дискриминацией и откровенным неприятием, в том числе со стороны религиозных экстремистов. В это время офицер Дана Сайпресс, дочь шерифа Уэйна, откладывает свой переезд из города, когда в округе начинают происходить убийства.
Почему мертвые вернулись и кто ответственен за преступления, расскажет «Воскрешение». Сериал смотреть онлайн можно на нашем видеосервисе Wink.
Сериал Воскрешение 1 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- АРРежиссёр
Аманда
Роу
- МСАктриса
Мелани
Скрофано
- РУАктриса
Роми
Уэлтман
- ДДАктёр
Дэвид
Джеймс Эллиотт
- ЭМАктёр
Энди
Маккуин
- МЛАктёр
Марк
Литтл
- ККАктриса
Кэтрин
Кинг
- СОАктёр
Стивен
Огг
- ХРАктёр
Хадсон
Роберт Вурстер
- ПМАктёр
Питер
Миллард
- Актёр
Конрад
Коутс
- НДАктриса
Нэйтан
Дэйлз
- ЛЗАктриса
Ленор
Занн
- АБСценарист
Аарон
Б. Кунц
- ХТСценарист
Хезер
Тейлор
- ТССценарист
Тим
Сили
- СЛПродюсер
Саманта
Ливайн
- АБПродюсер
Аарон
Б. Кунц
- КЛМонтажёр
Курт
Лобб
- МВОператор
Мартин
Войтуник
- АККомпозитор
Алекс
Куерво