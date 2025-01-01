Воскрешение (сериал, 2025) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Офицер полиции расследует убийства в маленьком городе, где мертвые восстали из могил. Смотреть «Воскрешение» будет интересно поклонникам детективов с элементами мистики и триллера.



В один судьбоносный вечер жизнь в небольшом городке Уосо изменилась навсегда: умершие люди начали оживать. Они ничуть не изменились и не утратили воспоминания, но получили способность быстро заживлять раны и стали физически сильнее. Спустя 35 дней после инцидента ожившие постепенно вливаются в общество, но встречаются с дискриминацией и откровенным неприятием, в том числе со стороны религиозных экстремистов. В это время офицер Дана Сайпресс, дочь шерифа Уэйна, откладывает свой переезд из города, когда в округе начинают происходить убийства.



Почему мертвые вернулись и кто ответственен за преступления, расскажет «Воскрешение». Сериал смотреть онлайн можно на нашем видеосервисе Wink.



Сериал Воскрешение 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.