Воскрешение (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

7.52025, Revival
Триллер, Драма18+
Офицер полиции расследует убийства в маленьком городе, где мертвые восстали из могил. Смотреть «Воскрешение» будет интересно поклонникам детективов с элементами мистики и триллера.

В один судьбоносный вечер жизнь в небольшом городке Уосо изменилась навсегда: умершие люди начали оживать. Они ничуть не изменились и не утратили воспоминания, но получили способность быстро заживлять раны и стали физически сильнее. Спустя 35 дней после инцидента ожившие постепенно вливаются в общество, но встречаются с дискриминацией и откровенным неприятием, в том числе со стороны религиозных экстремистов. В это время офицер Дана Сайпресс, дочь шерифа Уэйна, откладывает свой переезд из города, когда в округе начинают происходить убийства.

Почему мертвые вернулись и кто ответственен за преступления, расскажет «Воскрешение».

Сериал Воскрешение 1 сезон 1 серия

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
7.0 IMDb

