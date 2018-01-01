Волк (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Весельчак Волк всегда полон идей и постоянно находит приключения, куда втягивает друзей. Красочная сказка «Волк» — мультфильм по мотивам детских книгОрианныЛаллеман.
С Волком не соскучишься, ведь он всегда в поисках чего-то нового и захватывающего. Его девиз — в жизни надо попробовать все. Каждый раз в голове этого авантюриста появляется новый план: стать художником, сплавиться на каноэ по реке, покраситься в зеленый, овладеть мастерством фокусов или улететь на Луну. К свои экспериментам он часто привлекает соседей и друзей. У них просто нет шансов остаться в стороне!
Присоединиться к захватывающим похождениям героя и его приятелей поможет французский мультсериал «Волк» 2018 года, смотреть онлайн который можно на Wink.
