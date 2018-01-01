Волк (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Весельчак Волк всегда полон идей и постоянно находит приключения, куда втягивает друзей. Красочная сказка «Волк» — мультфильм по мотивам детских книгОрианныЛаллеман.



С Волком не соскучишься, ведь он всегда в поисках чего-то нового и захватывающего. Его девиз — в жизни надо попробовать все. Каждый раз в голове этого авантюриста появляется новый план: стать художником, сплавиться на каноэ по реке, покраситься в зеленый, овладеть мастерством фокусов или улететь на Луну. К свои экспериментам он часто привлекает соседей и друзей. У них просто нет шансов остаться в стороне!



