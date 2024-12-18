Волк. Сезон 1. Серия 137
Wink
Детям
Волк
1-й сезон
137-я серия
8.32018, The Wolf
Мультсериалы6+
Серия в подписке «Wink Дети»

Волк (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 137 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Весельчак Волк всегда полон идей и постоянно находит приключения, куда втягивает друзей. Красочная сказка «Волк» — мультфильм по мотивам детских книгОрианныЛаллеман.

С Волком не соскучишься, ведь он всегда в поисках чего-то нового и захватывающего. Его девиз — в жизни надо попробовать все. Каждый раз в голове этого авантюриста появляется новый план: стать художником, сплавиться на каноэ по реке, покраситься в зеленый, овладеть мастерством фокусов или улететь на Луну. К свои экспериментам он часто привлекает соседей и друзей. У них просто нет шансов остаться в стороне!

Присоединиться к захватывающим похождениям героя и его приятелей поможет французский мультсериал «Волк» 2018 года, смотреть онлайн который можно на Wink.

Страна
Франция
Жанр
Мультсериалы
Время
7 мин / 00:07

Рейтинг