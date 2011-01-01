Воин Пэк Тон Су (сериал, 2011) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Династия Чосон во времена правления короля Ёнджо. Во дворце начался заговор против наследника, принца Садо. У короля есть приближенный рыцарь Пэк Тон-су. Этот воин – живая легенда боевых искусств. Со временем раскрывается заговор - загадочная организация наемников хочет убить короля и захватить власть.



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