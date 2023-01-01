Воин Пэк Тон Су (сериал, 2011) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В основу сюжета дорамы положены исторические события, описывающие период правления короля Енджо в эпоху Династии Чосон. Сериал рассказывает о сложных взаимоотношениях двух друзей Тон Су и Е Вуна. Будучи непревзойденными воинами, они выбрали разные �пути в жизни, и стали соперниками. Пэк Тон Су создал отряд, защищающий короля от врагов, а Е Вун, напротив, присоединился к наемным убийцам, которые должны ликвидировать главу государства.



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