Воин Пэк Тон Су (сериал, 2011) смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+66 мин
Воин Пэк Тон Су
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+66 мин
Воин Пэк Тон Су
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+66 мин
Воин Пэк Тон Су
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+66 мин
Воин Пэк Тон Су
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+66 мин
Воин Пэк Тон Су
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+66 мин
Воин Пэк Тон Су
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+67 мин
Воин Пэк Тон Су
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+67 мин
Воин Пэк Тон Су
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+66 мин
Воин Пэк Тон Су
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+67 мин
Воин Пэк Тон Су
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+68 мин
Воин Пэк Тон Су
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+67 мин
Воин Пэк Тон Су
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+67 мин
Воин Пэк Тон Су
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+67 мин
Воин Пэк Тон Су
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+66 мин
Воин Пэк Тон Су
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+66 мин
Воин Пэк Тон Су
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 16+66 мин
Воин Пэк Тон Су
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 16+66 мин
Воин Пэк Тон Су
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 16+66 мин
Воин Пэк Тон Су
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 16+66 мин
Воин Пэк Тон Су
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
- 16+66 мин
Воин Пэк Тон Су
Сезон 1 Серия 21Бесплатно
- 16+66 мин
Воин Пэк Тон Су
Сезон 1 Серия 22Бесплатно
- 16+66 мин
Воин Пэк Тон Су
Сезон 1 Серия 23Бесплатно
- 16+66 мин
Воин Пэк Тон Су
Сезон 1 Серия 24Бесплатно
- 16+65 мин
Воин Пэк Тон Су
Сезон 1 Серия 25Бесплатно
- 16+66 мин
Воин Пэк Тон Су
Сезон 1 Серия 26Бесплатно
- 16+64 мин
Воин Пэк Тон Су
Сезон 1 Серия 27Бесплатно
- 16+65 мин
Воин Пэк Тон Су
Сезон 1 Серия 28Бесплатно
- 16+67 мин
Воин Пэк Тон Су
Сезон 1 Серия 29Бесплатно
Сюжет
В основу сюжета дорамы положены исторические события, описывающие период правления короля Енджо в эпоху Династии Чосон. Сериал рассказывает о сложных взаимоотношениях двух друзей Тон Су и Е Вуна. Будучи непревзойденными воинами, они выбрали разные �пути в жизни, и стали соперниками. Пэк Тон Су создал отряд, защищающий короля от врагов, а Е Вун, напротив, присоединился к наемным убийцам, которые должны ликвидировать главу государства.
Все сезоны сериала Воин Пэк Тон Су смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.