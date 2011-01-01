Воин Пэк Тон Су. Сезон 1. Серия 15
Wink
Сериалы
Воин Пэк Тон Су
1-й сезон
15-я серия
9.02011, Musa Baek Dong-soo
Драмы, Исторические16+

Воин Пэк Тон Су (сериал, 2011) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Династия Чосон во времена правления короля Ёнджо. Во дворце начался заговор против наследника, принца Садо. У короля есть приближенный рыцарь Пэк Тон-су. Этот воин – живая легенда боевых искусств. Со временем раскрывается заговор - загадочная организация наемников хочет убить короля и захватить власть.

Сериал Воин Пэк Тон Су 1 сезон 15 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Исторические, Драмы

Рейтинг