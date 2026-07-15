Внутренняя мимперия. Сезон 1. Серия 4
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Сериалы
Внутренняя мимперия
1-й сезон
4-я серия
2024, Внутренняя мимперия. Сезон 1. Серия 4
Мультсериалы, Комедия16+
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Внутренняя мимперия (мультсериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Безумный чат соседей в доме. Безработный неудачник Пандыч становится главным по подъезду и проваливается в чат самых обычных соседей: семья деревьев, вампир в законе, дедозавр, злодей мим и др. Бытовой апокалипсис, скринлайф-скандалы и поиски смысла жизни в масштабах убитого подъезда.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мультсериалы
Время
15 мин / 00:15

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