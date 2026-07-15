Безумный чат соседей в доме. Безработный неудачник Пандыч становится главным по подъезду и проваливается в чат самых обычных соседей: семья деревьев, вампир в законе, дедозавр, злодей мим и др. Бытовой апокалипсис, скринлайф-скандалы и поиски смысла жизни в масштабах убитого подъезда.

