WinkСериалыВнутренняя мимперия1-й сезон11-я серия
2024, Внутренняя мимперия. Сезон 1. Серия 11
Мультсериалы, Комедия16+
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Внутренняя мимперия (мультсериал, 2024) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн
О сериале
Безумный чат соседей в доме. Безработный неудачник Пандыч становится главным по подъезду и проваливается в чат самых обычных соседей: семья деревьев, вампир в законе, дедозавр, злодей мим и др. Бытовой апокалипсис, скринлайф-скандалы и поиски смысла жизни в масштабах убитого подъезда.