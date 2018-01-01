Внутренняя красота. Серия 4
Wink
Сериалы
Внутренняя красота
1-й сезон
4-я серия
9.12018, Byuti insaideu
Мелодрама, Фэнтези18+

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Внутренняя красота (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

О сериале

Популярная актриса Хан Се-гэ известна своим экстравагантным поведением, и вокруг неe ходит множество слухов. Никто не знает, что женщина страдает от загадочной болезни — раз в месяц еe внешность меняется самым непредсказуемым образом, и ей приходится жить одну неделю под другой личностью. Однажды Се-гэ встречает молодого человека, который кажется идеальным — высокий, красивый, милый, и главное — у него прозопагнозия, неспособность запоминать и распознавать лица.

Сериал Внутренняя красота 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Мелодрама, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
75 мин / 01:15

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.6 IMDb