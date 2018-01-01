Внутренняя красота (сериал, 2018) смотреть онлайн

Внутренняя красота
Внутренняя красота
9.12018, Byuti insaideu 1 сезон
Мелодрама, Фэнтези18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Популярная актриса Хан Се-гэ известна своим экстравагантным поведением, и вокруг неe ходит множество слухов. Никто не знает, что женщина страдает от загадочной болезни — раз в месяц еe внешность меняется самым непредсказуемым образом, и ей приходится жить одну неделю под другой личностью. Однажды Се-гэ встречает молодого человека, который кажется идеальным — высокий, красивый, милый, и главное — у него прозопагнозия, неспособность запоминать и распознавать лица.

Страна
Южная Корея
Жанр
Мелодрама, Фэнтези

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.6 IMDb