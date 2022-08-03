9.12018, Byuti insaideu
Мелодрама, Фэнтези18+
Внутренняя красота (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
О сериале
Популярная актриса Хан Се-гэ известна своим экстравагантным поведением, и вокруг неe ходит множество слухов. Никто не знает, что женщина страдает от загадочной болезни — раз в месяц еe внешность меняется самым непредсказуемым образом, и ей приходится жить одну неделю под другой личностью. Однажды Се-гэ встречает молодого человека, который кажется идеальным — высокий, красивый, милый, и главное — у него прозопагнозия, неспособность запоминать и распознавать лица.
СтранаЮжная Корея
ЖанрМелодрама, Фэнтези
КачествоFull HD
Время70 мин / 01:10
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.5 IMDb