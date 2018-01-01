Вместе с Верой (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

WinkСериалыВместе с Верой1-й сезон1-я серия
Уверенная, решительная, успешная Оксана реализована не только в работе. В личной жизни у нее тоже все хорошо. Было. Пока в офисе Оксаны не появилась Вера, озабоченная проблемами своих подопечных из интерната для несовершеннолетних. К тому же по вине Оксаны Вера попала в больницу. Верины проблемы нужно срочно решать - и Оксана берется за дело, засучив рукава. Вывести на чистую воду коррупционеров, найти потерянных детей, справиться с подростковым бунтом - таков план на неделю. Приходится позвать на помощь бывшего мужа, который все еще не может понять, почему он бывший. Так начинается эта история, которая научит Оксану верить, прощать и любить.
- АХРежиссёр
Александр
Хван
- Актёр
Алексей
Демидов
- Актёр
Алексей
Комашко
- МИАктриса
Мирра
Иванова
- АКАктёр
Арсений
Калашников
- СЛАктриса
Софья
Литвиненко
- ДВАктёр
Дмитрий
Вяткин
- ИЯАктёр
Игорь
Яцко
- Актриса
Алиса
Гребенщикова
- СБАктёр
Сергей
Брауде
- ЮКАктриса
Юлия
Кокрятская
- Сценарист
Елена
Николаева
- ГЛПродюсер
Галина
Лифанова
- АППродюсер
Александр
Пилипец
- ТОПродюсер
Татьяна
Огородникова
- ВБПродюсер
Виктор
Будилов
- ККХудожница
Кристина
Козловская
- ИГМонтажёр
Илья
Гимельфарб
- ААКомпозитор
Алексей
Артишевский